İçişleri Bakanı Soylu: (2)

Soylu, Akçaabat ilçe merkezinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Avrupa'nın terör örgütlerini beslediğini belirterek, "Sığınaklardan, Avrupa'dan, dünyadan ve Batı'dan PYD'ye gelen yeni nesil silahlar çıkıyor hep. PYD'ye, oradan da PKK'ya. Güya bize dost ve müttefik oluyorlar öyle mi? Bizle basbayağı mücadele ortaya koyuyorlar. Türkiye'yi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetin zayıf olsun, bakalım terörle mücadele yapabilir misin? İhtiyacın olan birşey varsa onu sana göndermezler." diye konuştu.



Terörle mücadele kapsamında temin etmek istedikleri bir kamerayla ilgili yaşananları anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Bir kamera... Amerika ve Kanada gibi ülkelerde satılıyor. İnsansız hava aracımıza koymak istiyoruz biz o kamerayı. Ne zaman biz bunu istedik, 'kusura bakmayın veremeyiz' dediler. O kamerayla beraber gece, gündüz, örtü altı ve üstü heryeri görülüyor. Ama şimdi bizim evlatlarımızın yaptığını 1 ay önce duyunca 'isterseniz kamerayı verelim' dediler. Kamerayı başınıza çalın şimdi. Sadece o mu? Avrupa eğer bizi güçsüz bir Mecliste yakalarsa, bize terörle mücadele yaptırmaz. Bugün Almanya'da PKK'yı besliyorlar mı? Besliyorlar. FETÖ'yü, DHKP-C'yi besliyorlar mı? Hepsini besliyorlar."



"Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirin dediler"



Avrupa'nın, Türkiye ile serbest vize anlaşması yapacağını anımsatan Soylu, "Herşeyimizi tamamladık. Bütün anlaşmaları bitirdik, en sonunda bir madde ortaya koydular. Dediler ki 'tamam biz vizeyi serbest bırakacağız ama size birşey öneriyoruz, bunu yaparsanız gerçekleştireceğiz'. Terörle Mücadele Kanunu'nu değiştirin dediler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu açık ve net birşeydir. Bu demektir ki; PKK'ya Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu verin, onlarla beraber Anadolu'yu ortak yönetin demektir. Bu, bu ülkeye zillettir, bunu düşünmek zillettir. Herkes ve bütün Avrupa bilmelidir ki Türkiye'de tek bir fert kalıncaya kadar bu topraklardan kimse tek bir parça alamaz." şeklinde konuştu.



"Biz güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye gidiyoruz"



Yeni sistemin Türkiye'ye topyekun kalkınma getireceğine işaret eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:



"Yeni sistem ile bu ülkede pazar günü seçim bitecek, pazartesi günü hükümetler işbaşı yapacak. Yorulduk biz artık. Seçime kadar tartış, seçimden sonra tartış. Hükümet nasıl kurulacak, eksik oldu mu? Aksak oldu mu? Geldi mi? Gelmedi mi? Biz güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye gidiyoruz. Biz kimin tahtında oturduğumuzu biliyoruz. Biz zayıf olamayız, zayıflık kabul edemeyiz. Biz zengin, özgür ve kuvvetli olmak zorundayız. Biz Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin tahtında oturuyoruz. Biz kiminle beraber bu topraklarda ayakta durduğumuzu biliyoruz. Yanlış yaparsak şehitlerimiz bu dünyada da öteki dünyada da bize hesap soracak biliyoruz. Biz sadece bu dünyaya bakanlardan değiliz. Bizim için esas dünya ahirdir, öteki dünyadır."



"Millet 15 yıldır her seçimde ona güç verdi"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti hiçbir zaman yanıltmadığını vurgulayan Soylu, "Bu milletin birliğinden, bu ülkenin bütünlüğünden, bu ülkenin beraberliğinden bugüne kadar hiç taviz vermedi. Bu millet bunu anladığı, bildiği ve onunla beraber olduğu için 15 yıldır her seçimde ona güç verdi. Bu ülkede her pazartesi sabahı seçimden sonra problem yaşamayalım, yeniden ekonomik krizler ve darbeler bizi çözümsüzlüğe itmesin diye MHP ile bir araya geldik. Bir adım biz attık, bir adım onlar attı. Ortak bir noktada buluştuk ve uzlaştık. Ülkemizi 10 yıllardır diz çöktürmeye çalışan bir anlayışı hep beraber ortadan kaldırmaya, geleceğe aydınlık günlere gitmeye uzlaştık. Huzurunuzda MHP'ye ve Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." dedi.



İlçede yapılacak olan yatırımlara da değinen Bakan Soylu, "Akçaabat Üniversitesi 16 Nisan'dan sonra Meclise geliyor. Zaten şu anda Mecliste bilmenizi istiyorum ki Trabzon, Akçaabat Üniversitesi ile buluşacak. Böylece bu güzel yatırım burayla birlikte olacak. İkincisi şehir hastanesi geliyor. Üçüncüsü ise orada tüneller var ya birinin ismi 'bordo', birinin ismi de 'mavi'. Yakışır mı Akçaabat? Bu muhabbet, bu sevgi ve Allah bizi size mahçup etmesin inşallah." ifadelerini kullandı.



(Bitti)