İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 6 ayda 158 önemli olay engellenmiştir. 125 olayda patlayıcı, 22 bombalı araç, 4 canlı bomba yapacak örgüt mensubu ele geçirilmiştir." dedi.



Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen "Küresel Terör ve Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uyuşturucu konusundaki yeni konseptinin, "bir teröriste nasıl davranıyorsak bir uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapmak" olduğunu söyledi.



Her bir ili mahalle mahalle ayırdıklarını ve tehditleri belirlediklerini anlatan Soylu, geçen günlerde düzenlenen büyük operasyonlarda 81 vilayette 5 bin okulun çevresindeki uyuşturucu satıcılarının, oradan men edilmesini sağlayabilecek adımlar attıklarını bildirdi. Çalışmalarının devam ettiğini, narkotimleri 50 vilayete çıkardıklarını anlatan Soylu, bu timleri tüm Türkiye'ye yaymayı planladıklarını bildirdi.



Türk devletinin güçünü vurgulayan Soylu, "Biz 2 bin dolarlık, 3 bin dolarlık bir ülke değiliz. Bugün güvenlik politikaları konusunda ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, ne istiyorsak, bugünün Türkiye Cumhuriyeti devleti maliyesi, hazinesi, en ufak bir eksiklik ortaya koymuyor. Bu çok önemli bir şeydir. Artı kapasitelerimizi artıyoruz. Zırhlı araçtan tutun da zırhlı otobüslerimize kadar ve polislerimizin, jandarmalarımızın bütün kabiliyetlerini ortaya koyabilecekleri tüm hem terörle ve şehir içinde asayişle mücadele edebilecekleri tüm araçlara kadar." diye konuştu.



Mart ayı başında 6 insansız hava aracını İçişleri Bakanlığının envanterine kaydettiklerini belirten Soylu, bunların çok önemli, oyun değiştirici kabiliyetler olduğuna işaret etti.



"Kimisi DEAŞ'a intikal ediyor, kimisi başka yere intikal ediyor"



Yabancı terörist savaşçılara da değinen Soylu, 145 ülkeden 52 bin 845 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konulduğunu belirtti.



Soylu, yabancı terörist savaşçıların Türkiye'nin önemli meselelerinden biri olduğunu dile getirerek, "4 bin 600 kişiyi sınır dışı ettik, 2011-2017 arasında tutuklanan yabancı terörist savaşçı sayısı ise toplam 2 bin 806 kişidir. Bunlar öyle basit değil. Bunlar bizatihi çatışma bölgelerine ölmek ve öldürmek için geliyorlar. Bizatihi 2 bin 806 tane yabancı terörist savaşçı. Kimisi DEAŞ'a intikal ediyor, kimisi başka yere intikal ediyor." dedi.



Son 6 ayda 16 bin 553 narkoterör operasyonu gerçekleştirildiğini, 4 bin 986 kişinin tutuklandığını, piyasa değeri 1 milyar 107 milyon 706 bin lira olan uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirerek, "Yakalanan eroinin yüzde 15'i sentetik, tüm dünyada, uyuşturucunun ise diğerlerinin ise eroinin yüzde 15'i sentetik, uyuşturucunun ise dünyada yakalananların yüzde 58'i Türkiye'de yakalanıyor. Bu önemli bir rakam değil mi? Tam hedef ülke olduğumuzun göstergesidir. Terörle mücadele elbetteki artık küresel bir sorun haline geldikçe, bununla mücadele etmenin yöntemlerinin de kanunlara bağlanması bir zorunluluk halini almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



"40 tane direkt terörü etkileyecek ve terörü azaltacak kanun çıkarttık"



Terörle Mücadele Kanunu çıkararak önemli bir adım attıklarına da işaret eden Soylu, bu sahadaki hukuk boşluğunun da giderildiğini ifade etti.



Soylu, Türkiye'nin bu mücadelesini devam ettireceğine de dikkati çekerek, "Çünkü etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanlar Türkiye'ye bunu bulaştırmak için büyük bir gayret ortaya koyacaklar ve Türkiye'de bunun tedbirlerini alacaktır." ifadesini kullandı.



Son 6 ayda 959'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere bin 899 silah, 999 mayın bombası, 231 bin 943 kilo patlayıcı, 307 bin 784 mühimmat ele geçirildiğini bildiren Soylu, ele geçirilen gece görüş dürbünlerinin, ihtiyacı olan koruculara verilmesi talimatını verdiğini anlattı. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bana 'Efendim veremeyiz' dediler. Neden veremezmişiz? 'Efendim biz onları adli emanete alacağız.' Peki biz bunları adli emanetten ne zaman alırız? 'Efendim en az 7-8 yıl sonra alırız.' Şimdi onun hemen geldik, kanun hükmünde kararnameye kızıyorlar ya, kanun hükmünde kararnamede, 40 tane direkt terörü etkileyecek ve terörü azaltacak kanun çıkarttık. Bir tanesi de bu. Bugün hemen savcılarımız, hakimlerimiz bakıyorlar, ilgili valilerimizle birlikte oturuyorlar hemen onun menşeini, kriminalini çıkarttırıyorlar, jandarma isterse jandarma, polis isterse polis, korucu isterse korucu, Genelkurmay Başkanlığı isterse Genelkurmay Başkanlığı, kim talep ederse ona veriyoruz. Bu kadar basit. Ne ele geçiriliyorsa."



"6 ayda 158 önemli olay engellendi"



Soylu, son 6 ayda 158 önemli olayın engellendiğini belirterek, "125 olayda patlayıcı, 22 bombalı araç, 4 canlı bomba yapacak örgüt mensubu ele geçirilmiştir." dedi.



Henüz atamadıkları adımlar olduğunu dile getiren Soylu, "İnanın o kadar çok şeytan taşlıyoruz ki, atamadığımız adımlar var, ama şunu hepinizin bilmesini istiyorum dünyanın da yeni bir güvenlik anlayışı var. Türkiye'nin de yeni bir güvenlik anlayışı var ve biz bu güvenlik anlayışını bugün bütün güvenlik kuvvetlerimizle beraber ve vatandaşlarımızla beraber oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Soylu, son iki ayda 4'üncü huzur operasyonunu gerçekleştirdiklerini, operasyonda 75 bine yakın polisin görev aldığını kaydetti. 350 bin güvenlik görevlisinin 1 saat içinde ilgili yerlerde olmasını sağlayacak yeni bir stratejinin de hazır olduğunu bildiren Soylu, "Bu önemli bir şey. Kimin nereye gideceği, kimin ne tedbir alacağı, kimin hangi meselede hangi rolü üstleneceği ve kimin nasıl bir şekilde bunu sağlayabileceği, toplam 60 dakika içerisinde herkes kendisiyle ilgilenen, planlanan alanda olacak." ifadelerini kullandı. "



Kaçakçılıkla da ciddi şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Soylu, terör örgütlerinin, Irak'ın kuzeyinde gümrükler oluşturduğunu, oradan da ciddi gelirler elde ettiklerini söyledi. Soylu, "Bizim temel yapmamız gereken o gelirlerin tamamını ortadan kaldırmak ve tüketmek. Yani terörün bütün finans kaynaklarını, mümkün olduğu ölçüler içerisinde kurutmak ve ortadan kaldırmaktır." diye konuştu.



Soylu, çocukların korunmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığıyla yürüttükleri okulların etrafının kameralanması projesinde de önemli adımlar attıklarını sözlerine ekledi.



(Sürecek)