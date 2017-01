İçişleri Bakanı Soylu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle uyuşturucu ile mücadelede muhakkaktır ki hukukun temel ilkelerine ihtiyaç var. Bu çeşitli kanunlara serpiştirilmiş, bazen bir dağınıklık da ortaya koyuyor. Şimdi Adalet Bakanlığı ile birlikte hakikaten Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele kanunu taslağını bir noktaya kadar getirdik, inşallah şubat ayı içerisinde konunun bütün tarafları ile bir kampa girilecek ve orada Türkiye'de yepyeni bir adım atılacak." dedi.



Bakan Soylu, bir otelde düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli özelliklerinden birinin genç insan kaynağı olduğunu belirterek, "Bu genç insan kaynağımızı zehirlemeye çalışanlarla hep beraber mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Çocukluk arkadaşının bir süre önce bakanlıkta kendisini ziyaret ederek, "Evladımı takip ettim, şu mahalleden uyuşturucu alıyor. Bakansın, evladımı kurtar." dediğini anlatan Soylu, "Kimse kusura bakmasın, devletin ilkokullarında, ortaokullarında okuyan bir çocuktan bahsediyoruz. Demek ki birtakım şeylerimizde eksikliklerimiz var ve bunları düzeltmemiz lazım. Bundan hepimiz pay almalıyız. Güvenlik birimleri olarak pay alalım ama Diyanet de Milli Eğitim de pay alsın, herkes pay alırsa biz bundan kurtuluruz ve çocuklarımızı daha güzel bir ortamda yetiştiririz." ifadelerini kullandı.



Soylu, ertesi gün belirtilen yere operasyon yaptıklarını ifade ederek, "Yapmaya devam edeceğiz ve çocuklarımızı bu illetten hep birlikte kurtaracağız. Bu bir dert. Sizden çok rica ediyorum, biz çalışma arkadaşıyız, uyuşturucunun bir yerde satılmış olduğunu duyup da onu satanlara gereğini yapmıyorsanız, bu milletin sizde hakkı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Bonzai yakalamalarında 2016'da 382 kilograma kadar gelindiğine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:



"Bu hem ucuz hem de rahat ulaşılabilir bir şey. Bizim en önemli mücadele alanlarımızdan bir tanesi de bonzaidir. Önemli uyuşturucunun maddelerinden olan metamfetaminde de yaklaşık 160 kilogramdan 318 kilograma kadar çıktık. Bir dert daha var, o da şu açık kıyılmış tütün. Bu da başımıza yeni bir dert olarak ortaya çıkmaktadır. Burada özellikle 90 bin 867 kilogramdan, 346 bin 250 kilograma sıçrama yapmışız, demek ki potansiyellerini yükseltmişler, orada bir alan, pazar bulmuşlar. Bizim yapmamız gereken onların bulduğu her alana bir set çekmek ve onları bir şekilde engellemeye çalışmaktır."



Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda devletin, hükümetin kararlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kıymetli Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Başbakan'ımızın ortaya koymuş olduğu ve bize verdiği talimatlar neticesinde büyük bir kararlılıkla, ciddi bir mücadele ile devam etmektedir. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede muhakkaktır ki hukukun temel ilkelerine ihtiyaç var. Bu çeşitli kanunlara serpiştirilmiş, bazen bir dağınıklık da ortaya koyuyor. Şimdi Adalet Bakanlığı ile birlikte hakikaten Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele kanunu taslağını bir noktaya kadar getirdik, inşallah şubat ayı içerisinde konunun bütün tarafları ile bir kampa girilecek ve orada Türkiye'de yepyeni bir adım atılacak ve uyuşturucu ile mücadele kanun taslağının çalışmaları hükümetimize sunulmak üzere hazır hale getirilmeye tüm kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilecektir. Buna çok önem veriyoruz. Bu hem hareket kabiliyetimizi hem de sonuç alma kabiliyetimizi son derece etkileyecektir."



Bakan Soylu, Türkiye'nin kaçakçılığın her türlüsü ile mücadelede gerçekleştiren bir ülke olduğunu da söyledi.



Mücadelenin dünya ile ilgisi olduğuna işaret eden Soylu, "Hem uluslararası alanda hem ülke içinde bu işle ilgilenen birimler arasında istihbarat, koordinasyon ve işbirliği hayati öneme sahiptir. Her yeni gelişme yeni imkanlarla birlikte yeni tehditler de sunmaktadır. Bu noktadan hareketle tehditleri, ilkelerimizi ve hedeflerimizi doğru şekilde tanımlamalıyız. Bu toplantılar bunları sağlamaya yöneliktir." dedi.



Patlayıcılar sorunu ve gübre satışları



Soylu, patlayıcılar konusuna ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu da başımızdaki yeni dertlerden, belalardan bir tanesidir. Bu konuda, el yapımı patlayıcılarla ilgili koordinasyon kurulumuz da var. Dünya da bununla uğraşıyor. Yaklaşık 4,5 aydır İçişleri Bakanlığı yapıyorum, belki de en çok ilgilendiğim konulardan biri de el yapımı patlayıcılardır. Dünyada buna nasıl tedbir alınıyor? Maalesef şunu ifade etmeliyim ki el yapımı patlayıcıları uzaktan tespit edebilen bir teknoloji, gelişme tam anlamıyla bulunmuş değil. Onun için tedbirlerimizi ortaya koymakta, birtakım gözlemlerimizi, analizlerimizi, teşhislerimizi en iyi şekilde yapmakta elbetteki kararlı olmalıyız."



Gübre konusunda aldıkları ve alacakları tedbirler olduğunu aktaran Soylu, "Özellikle gübre satan merkezlerin kamerayla izlenmesi, oradaki karekodların çok yakın zaman içinde sağlanması ve gerçekleştirilmesi, kime ne kadar gübrenin verildiğinin bir şekilde, özellikle amonyum nitrattan bahsederek söylüyorum, bilinmesi bizim açımızdan, tedbirleri almamız açısından büyük bir önem taşımaktadır." diye konuştu.



Soylu, "Hain bir yapı ile karşı karşıya olduğumuz apaçık ortadadır ve ellerine geçirdiği bütün imkanlarla Türkiye'nin huzurunu bozmak için çaba sarf ettiklerini, bu konuda bir ihanet anlayışı içerisinde olduklarını da hepimiz biliyoruz." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Normal bir zaman diliminden geçmiyoruz ve geçmediğimiz bu normal zaman dilimi içerisinde de şunu sizden istiyorum, mesailerinizi normal bir şekilde yapmayın. Çok farklı bileşenleri olan yapıyla yapılarla mücadele ediyoruz. Eğer biz bunu normal olarak değerlendirirsek, 8-5 veya 9-5 mesai içerisinde bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünürsek belki her noktaya başka türlü teknik birimlere bunlar yetebilir ama Türkiye'de şu an itibarıyla söylüyorum ki güvenlik birimlerimiz 24 saat arasız çalışmak, sürekli yeni tedbirler geliştirmek, sürekli yeni çözümler üretmek zorundadır."



Türkiye'nin her tarafında emniyet müdürleri ile çeşitli toplantılar gerçekleştirildiğini dile getiren Soylu, "Yepyeni çözümleri, takipleri ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğer sıradan çözümler üretirsek bilin ki bu kaçakçılık, istihbarat da dahil olmak üzere uğraştığımız bu işlerin, bu organize suçların tamamının aklı birbirine transfer olarak nitelendirmektedir. Bir hırsızlığın ve dolandırıcılığın, bomba yapımının nasıl olabileceği talimatlarını birbirine aktaran terör örgütleriyle ve unsurlarıyla karşı karşıyayız. Onun için her beraber çok dikkatli şekilde zaman dilimini yönetmek zorundayız." dedi.



"Tehlikeyi gördüğünüz andan itibaren nereyle ilgili ise direkt ilgilisini aramak en doğru çözümdür"



Soylu, önemli başarılara imza atıldığına da dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"İnanıyorum ki bu kurul ve bu toplantılar özellikle bulunduğumuz coğrafyanın yaşadığı bu kritik dönemde daha büyük başarılara imza atacaktır. Ne olursunuz, sizden bir şey rica ediyorum; bazen bu bürokrasi bizim canımıza okuyor. Yazı yazdığımız veya karar aldığımız zaman olabileceğini zannediyoruz. Bu olmuyor arkadaş. Bir yazı yazdığınız, tehlikeyi gördüğünüz andan itibaren nereyle ilgili ise direkt ilgilisini aramak en doğru çözümdür. Yazınızı yazın, ayrı bir şey ama şöyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız çünkü bununla ilgili kaybedeceğimiz zaman ya bir canımıza ya huzurumuza ya da bizim bize olan özgüvenimize ciddi bir şekilde maliyet vermektedir. Yapmamız gereken açıktır, meseleyi gördüğümüz andan itibaren bütün sensörlerimizi açık tutmak ve bütün alarmlarımızı en yüksek seviyeye taşımaktır. Bunu hep birlikte yapacağız."



Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:



"2017 yılını bunlarla mücadele yılı olarak değerlendiriyoruz. İnşallah 2018'de şu rakamları gördüğümüzde 2017'de, 2016'da çok daha fazla başarıların altına imza attığımız bir yıl olacağını değerlendiriyoruz. Şöyle söylenebilir, terörle çok mücadele ettik, evet doğru, ediyoruz da. Bu alanda mücadele edecek güvenlik kuvvetlerimizin bir bölümünü buraya sevk ettik, bu da doğru ama bütün bunların ve bütün bunların her birisi karşı karşıya kalmış olduğumuz meselelerin büyüklüğünü ve önemini azaltmıyor. Onun için arkadaşlarımıza da sizin bir taraftan görevlendirerek, bir taraftan meselenin ehemmiyetini tekrar izah ederek 2017 yılı içerisinde en yüksek verimlilik noktasına gelebilecek bir anlayışı ortaya koyacağınıza olan inancım tamdır."



Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'den vali, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gümrük yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.



(Bitti)