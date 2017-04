İçişleri Bakanı Soylu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz bu işi ancak Recep Tayyip Erdoğan ile aşabiliriz. Başka türlü aşamayız. Bugünkü fırsatı eğer kaza edersek, bu milleti yine zillet ile karşı karşıya getirmek için bunlar yine ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bugün büyük Türk milletinin fırsatıdır. Bugün geleceğin, Türkiye'nin fırsatıdır." dedi.



Bakan Soylu, partisinin Sinop İl Başkanlığınca İskele Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Türkiye'nin 16 Nisan'da geleceğini oylayacağı bir seçim yapacağını vurgulayan Soylu, bunun Türk milleti ve Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



Vatandaşlardan, ellerine geçen bu fırsatı iyi değerlendirmelerini isteyen Soylu, şöyle devam etti:



"Biz çok adamlar gördük, siz çok daha adamlar gördünüz. Namluyu görünce tornistan yapan, geri kaçan adamlar gördük. Biz bu ülkede, darbenin düdüğünü duyunca hizaya giren adamlar gördük. Biz bu ülkede, sahada kazandığımız her şeyi masada veren adamlar gördük, kendi için, kendi geleceği için, kendi yarınları için; milleti için değil ama.



Biz bir adam gördük 15 Temmuz'da bu memlekette, F-16'lar havada iken Marmaris'ten uçağına binen, Allah'ına teslim olan, millet iradesiyle birlikte olabilmek için İstanbul'a giden bir kahraman adam gördük. Milleti ile beraber bu darbeyi ortadan kaldıran bir adam gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ı gördük. Biz bu işi ancak Recep Tayyip Erdoğan ile aşabiliriz. Başka türlü aşamayız. Bugünkü fırsatı eğer kaza edersek, bu milleti yine zillet ile karşı karşıya getirmek için bunlar yine ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bugün, büyük Türk milletinin fırsatıdır. Bugün, geleceğin, Türkiye'nin fırsatıdır."



Vatandaşlardan terörden endişe etmemelerini isteyen Soylu, mücadeleye daha yeni başladıklarını kaydetti.



Viranşehir patlamasını gerçekleştirenlerin güvenlik güçlerince yakalandıklarını hatırlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bilmenizi istiyorum ki bu ülkede PKK'nın adını bir daha kimse anmayacak, bu ülkede terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye kimse ama kimse ders vermeye çalışamayacak. Biz nelerle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. 13 yaşındaki çocukların annelerinin kucağından nasıl dağlara kaçırıldıklarını biliyoruz. 13 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürüyorlar. 60 yaşındaki, 70 yaşındaki Kandil'deki itler o çocuklara fiziklerine göre pantolon veya etek giydiriyor. Ahlaksız ve reziller. Onları taciz etmeye çalışıyorlar. O çocuklar döndüklerinde, kaçabilen kaçtığında anlatarak bunları bize söylüyor. Bunların ahlakla, bunların insanlıkla hiçbir alakası yoktur. Eğer bundan sonra annesinin kucağından, annesinin babasının sevgisine ihtiyacı olan bir kızımızı dağa götürürlerse İçişleri Bakanlığım bana haram olsun. Daha yeni başlıyoruz, hiç merak etmeyin."



"Terörü tasfiye ederek beyaz sayfa açmak istiyoruz"



Bakan Soylu, vatandaşlardan kendilerine güç ve destek vermelerini, hep birlikte zengin ve güçlü bir Türkiye oluşturmayı istediklerini vurguladı.



Terörü tasfiye ederek beyaz bir sayfa açmak istediklerini söyleyen Soylu, HDP'nin halk oylaması için hazırlattığı şarkının yasaklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



HDP'li yöneticilere tepki gösteren Soylu, şunları kaydetti:



"Adamın biri bugün bir yerden laf atıyor. Neymiş, onlar bir şarkı yapmış. HDP, bu PKK'nın sözde partisi var ya, yaptıkları şarkıda şunu yazıyorlar; 'Tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır'. Biz ahmakmışız onu yasaklattırmışız. Ey adamın dalkavuğu sana söylüyorum sana, sen hangi memlekette yaşadığını bilmiyorsun herhalde. Apo'nun dalkavukluğunu yapmaktan başka, bu memlekette hainlik yapmaktan başka, bir de bu ülkenin insanlarını huzursuz etmekten başka hiçbir işe yaramayan bir adamsın. Ülkede siz tek bayrağa 'hayır' diyeceksiniz biz suskun duracağız. Aradık valiyi 'Bu yasaklanacak' dedik ve yasaklandı. O kadar basit. Apo'nun dalkavuğu."



