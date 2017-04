İçişleri Bakanı Soylu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Soylu, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, MHP Ortahisar İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadele çalışmalarına değinerek "Bizim evlatlarımız bugün... Gabar'da geçen gün 3 şehit verdik. Bir EYP'ye bastılar, çok önceden oraya gömülmüş bir EYP'ye ama hemen karşılığını aldılar, 8 tane teröristi etkisiz hale getirerek. Daha salı, çarşamba, perşembe, 20+8+8, geçen hafta 50, ondan önceki hafta öyle... ve sınırın bu tarafı. Bir taraftan sınırlarımızı yapıyoruz. 910 bin kilometre Suriye sınırı. Hemen hemen her noktasını duvarla beraber gerek DEAŞ'a karşı, gerek PKK'ya karşı, PYD, PKK ilişkisine karşı, gerek yabancı terörist savaşçıların Türkiye'ye girip çıkmasının..." ifadesini kullandı.



Kendisinin aynı zamanda göçten de sorumlu bir bakan olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:



"Çünkü bilmenizi istiyorum. Hiçbir şey tek ayaklı değil. Bütün bunların tamamında, göçten PKK da PYD de DEAŞ da para kazanıyor. Uyuşturucudan 1,5 milyar dolar, uyuşturucudan PKK'nın yılda elde ettiği gelir. Burada söylüyorum, bir Avrupalı çıksın desin ki 'Böyle yapmıyoruz.' Böyle yapıyorlar. PKK ile uzlaşma içerisindeler. Bugün kol kanat germelerinin temel sebebi budur. Doğu hattından gelen doğal uyuşturucuyu, PKK üzerinden Avrupa'ya taşıyorlar, Avrupa'nın sentetik uyuşturucusunu ve kimyasal uyuşturucusunu Türkiye'ye taşıyorlar. Yani Avrupa sadece para üzerinden ve finans üzerinden, kültür üzerinden bizimle uğraşmıyor, çocuklarımızın zihinlerine ve beyinlerine girmeye çalışıyor."



Soylu, son 2-3 aydır çok önemli uyuşturucu operasyonları yaptıklarına dikkati çekerek "Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Söylediklerimiz çok nettir, burada hiç acımamız da yoktur, insafımız da yoktur, vicdanımız da yoktur. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsak, bilin ki burada size yumuşatılmış şekilde söylüyorum, teröriste hangi muameleyi yapıyorsak, uyuşturucu satıcısına da aynı muameleyi yapacağız. Bu kadar açık ve nettir. Hiç ayırmayacağız." diye konuştu.



"Bir taraftan orada belediyeler üzerinden 13 yaşındaki çocukları, sivil toplum örgütleri ve belediyeler üzerinden Kandil'e götürüyorlar." diyen Soylu, "Orada eğitiliyorlar. Ben Güneydoğu'ya bugün gidiyor değilim. Adım adım bilirim oraları, oraların aşiretlerini, oraların akrabalarını, insanların duygularını adım adım. Orayı kimliksizleştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptı PKK." dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü, bundan 20 yıl önceki güç değildir"



Soylu, Diyarbakır ve Mardin'in tarihin bir emaneti olduğunu kaydederek "Cizre tarihin bize emanetidir. Bizim topraklarımızı bölmek ve parçalamak, oralarda özerklik ilan etmeye çalışmak sözde, bizim buna tahammülümüz söz konusu değildir ve bugün Kandil, Cudi, Şırnak, Tunceli Aliboğazı, Tendürek Dağı... Bilmenizi isterim ki evlatlarımız şu anda oralarda adım adım terörist arıyorlar ve gereğini yerine getiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü, bundan 20 yıl önceki güç değildir." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin artık insansız hava araçlarını yapabilme kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:



"Biz kendi insansız hava araçlarımızı yapabilme kabiliyetine sahibiz. Şimdi önümüzdeki 3-4 gün içerisinde yeni hava araçlarımızla birlikte daha önemli ataklar gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin tamamının insansız hava araçlarımızla takip etme kabiliyetine sahip bir ülke olduk. Silahlı insansız hava aracı, silahsız insansız hava aracı. Şimdi bilmenizi istiyorum ki o da dün geldi, yurt dışından istediğimiz 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır çok önemli bir kamera vardı. Vermiyorlardı. Şimdi kendimiz üretince, imal edince 'Size kamera verebiliriz' dediler. Bu kadar. On yıllardır bunu yaptılar ve bu ülkeyi ciddi bir travma içerisine sokmaya çalıştılar."



Bakan Soylu, çok önemli bir zaman diliminde olunduğunu belirterek "Terörün belini kırabileceğimiz bir zaman dilimi içerisinde, her tarafını sıkıştırdığımız bir zaman dilimi içerisinde bana gelen istihbaratları bizatihi her sabah, her gece, bana gelen istihbaratları... Yani ben istihbarat başkanlığına şunu sormam, 'Ne söylüyorlar?' Kendim bizatihi okumak durumundayım." diye konuştu.



"25 yıldır girmediğimiz yerlerde biz varız"



"Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın doğru bildiğini arz etmekle sorumluyum." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Oradan Kandil'deki it sürüleri diyorlar ki 'Hayır çıkması için elinizden gelen her türlü baskıyı ortaya koyacaksınız'. 'Her türlü, eğer evet çıkarsa biz bittik' diyorlar. Geçen gün gecenin saat 11'inde Lice'de 25 yıldır girilmeyen yerlere 7 bin evladımız operasyon yaparak girdi, 60'ın üzerinde teröristi orada etkisiz hale getirdi. Onlarca mühimmat, yüzlerce kilo, binlerce kilo yaşam malzemesi, onlarca sığınak hepsini tarumar ettik. Lice biliyorsunuz bu patlamaların en önemli yerlerinden bir tanesidir, hatta en önemli merkezidir ve 25 yıldır girmediğimiz yerlerde biz varız."



Soylu, son dakika aldığı bir haberi de paylaşarak şöyle konuştu:



"Bu arada güzel bir haber var. Evlatlarımız, 7 teröristi daha Mardin Savur'da etkisiz hale getirdi. Allah hepsinden razı olsun çocuklarımızın. Bir evladımız hafif yaralı, onun dışında başka bir şeyimiz yok. (Teröristlerden) Birisi bu Viranşehir patlamasının, son patlamanın koordinasyonunu yapan, oranın bölge sorumlusu, ötekisi yine Savur'un bölge sorumlusu, ötekisi Bismil'in bölge sorumlusu, ötekisi eylem sorumlusu, bunlardan bir tanesi de büyük ihtimalle İranlı. Geçen gün de bir İranlı daha aldık. Yani nasıl bir süreç içerisinden geçtiğimizi... ve 7 tanesini orada bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Şunu söylemek istiyorum; buna devam edeceğiz ve bu kararlılıkla beraber devam edeceğiz."



(Sürecek)