İçişleri Bakanı Soylu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK terör örgütünün en önemli finansman kaynaklarından biri uyuşturucu ticaretidir. Rakamın, yıllık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar liradır." dedi.



Soylu, bir otelde düzenlenen 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının, yurt dışı ve yurt içinde ülkeye yönelik her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin değerlendirmesini yapmak, bunlarla mücadelede hedef, taktik ve usullerin tespitine yardımcı olunması konularında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



21. yüzyılın teknolojik ve medeniyet seviyesinin yeni fırsatlar ve yeni imkanlar sunduğunu ama aynı ölçüde yeni tehditler de sunduğunu belirten Soylu, "Suçu önleme adına yeni· cihazlar, yeni yöntemler, yeni· teknikler sunan 21. yüzyıl modernizmi aynı zamanda yeni suç türleri, yeni suç aletleri, mücadele edeceğimiz yeni· suç sahalarını da bi·zlere sunmaktadır. Korsanlık, yüzyıllardır dünya üzerinde var olan bir suçtur ama siber korsanlık veya bilgisayar korsanlığı bi·zlere modern dünyanın karanlık bi·r armağanıdır. İçki, sigara kaçakçılığını belki çok uzun zamandır biliyorduk ama biyokaçakçılık di·ye bi·r şeyle maalesef yeni· tanıştık. Şeker, önceleri· bu ülkede üreti·p güzel güzel tükettiğimiz bi·r üründü ama şimdi yasa dışı yollardan ülkemi·ze gi·ren şekerle ilgili çalışmalar, takipler, operasyonlar yapmak durumundayız." diye konuştu.



"Kurt da kuzu da aynı kaynaktan su i·çi·yor"



Soylu, suçluları yakalamak için kullanılan teknolojilerin, bi·lgi kaynaklarının, ellerdeki küçük bi·r alet vasıtasıyla artık ceplere girdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Aynı kaynaklarla suç işleme potansiyelindeki i·nsanlar da kullanıyor. Eskiden teröristlerin kamplarda eğitimlerini aldıkları birçok bilgi, bugün maalesef internet dediğimiz mecrada, eği·ti·m videolarıyla paylaşılıyor, yani· kurt da kuzu da aynı kaynaktan su i·çi·yor. Dolayısıyla burada i·ki· seçeneğimiz var, elbette ki bu meseledeki bu kaynakların yani gerek suç işleme kaynaklarının tüketilmesine yönelik adımımızı hep beraber ortaya koyacağız fakat biz devletiz, vatandaşımız bizden hizmet beklemektedir. Çocuklarımızı, nesillerimizi her türlü kötülükten korumakla mükellefi·z. Dolayısıyla kuzu gibi bekleme lüksümüz maalesef yoktur. Suçlunun bir adım ilerisinde olmak, devletimizin bütün gücünü kullanmak ve bu ülkeyi dört tarafından sarmış şer odaklarına göz açtırmamak, bi·zleri·n tek seçeneğidir."



PKK terör örgütünün en önemli finansman kaynaklarından birinin uyuşturucu ticareti olduğunu anımsatan Soylu, şu değerlendirmede bulundu:



"Rakamın, yıllık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Türki·ye üzerinden geçtiği tahmin edilen uyuşturucunun, piyasa değeri yılda yaklaşık 40 milyar liradır, güvenlik birimlerimizin ele geçirdiği uyuşturucunun piyasa değeri ise biraz önce arkadaşlarımız değerlendirmelerinde de ortaya koydular, 4,5-5 milyar lira civarındadır. Türkiye'de toplam sigara tüketiminin yaklaşık yüzde 15'i kaçak sigaradan oluşmaktadır ve burada devleti·mi·zi·n vergi kaybı yıllık 4,5 milyar lira düzeyindedir. Basi·t şekilde kıyaslayabilelim diye söylemek istiyorum. Ilgaz Tüneli'ni 572 milyon lira proje maliyetiyle gerçekleştirdik. Yine 1 milyar 140 milyon liraya da Ovit tünellerini inşa edi·yoruz. Kaçakçılıkla ilgili verdiğim örnek rakamların yıllık olduğuna, biraz sonra sunumlarda da izleyeceğiz, si·zlere veri·lecek olan diğer kaçakçılık türlerini kapsamadığına da ayrıca dikkatinizi çekmek isterim."



Soylu, Türkiye'nin, kaçakçılıkla mücadelede, i·ş yükü ağır bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Coğrafi olarak, doğu diye tabir ettiğimiz dünyanın batıya açılan kapısı konumundayız. Üç tarafımız deni·zlerle çevrili, buralardan giriş çıkışları kontrol etmek durumundayız. Suri·ye ve Irak sınırımızda devlet otoritesi noktasında ciddi sıkıntılar var. Askeri operasyonlar cereyan ediyor, terör tehlikesi hala sürüyor. Bunun getirdiği büyük bir göç dalgasının hem hedef hem de geçi·ş ülkesi konumundayız. Sınırlarımızın doğusunda ve güneyinde fakirlik ve savaş, batısında ise zenginlik ve refah dünyası var. Doğal olarak doğudan batıya doğru bir akış söz konusu. Bu akışın içinde uyuşturucu var, insan var, tarihi eser var, kaçakçılık konusuna girebilecek ne varsa altını çizmek gerekir ki hepsi var." dedi.



"Bütün bu şartlara rağmen ülkemiz, kaçakçılığın her türüyle başarılı şekilde mücadele etmektedir." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Örneğin, bi·r insanlık suçu olarak gördüğü uyuşturucu ile mücadele noktasında 2002'den günümüze kadar 38 ülke ile 258 ortak operasyon gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin uyuşturucu i·le mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere de aynı şekilde yansımıştır. BM'nin 2016 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sı Türki·ye tarafından ele geçirilmiştir. 2016 Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre, Avrupa geneli·nde 2014 yılında yakalanan 6,1 milyon ectasy tabletin 3,6 milyonunun Türki·ye tarafından gerçekleştirildiği de bilinmektedir."



Soylu, Batı ile Türkiye'nin özellikle uyuşturucuya bakış açısı arasında ciddi fark olduğuna işaret ederek, "Onlar bunu bir suç meselesi olarak görmüyorlar, neredeyse yaşam biçimlerinin bir noktasına iliştirmişler ve bunları belki de en kabası olarak söylüyorum, bir sağlık meselesi olarak görüyorlar ve on yıllardır Türkiye'yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendirdiler. Daha doğrusu Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalıştı. Biraz önce rakamları verdim, onların yaptıklarının katbekat fazlasını Doğu ve Batı arasındaki bu transferde yakalayan ve bu konuya ciddi, şiddetli bir şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden ülke konumundayız ama sentetik uyuşturucular konusunda batı ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey yapmıyor." diye konuştu.



"Sentetik uyuşturucular batıdan geliyor"



Bonzai denilen bir bela ile karşı karşıya olunduğunu belirten Soylu, "Bu Doğu'dan gelmiyor. Sentetik uyuşturucular Batı'dan geliyor. Peki ne tedbir alıyorlar? Hiçbir tedbir almıyorlar. Bizim sırtımızı sıvazlıyorlar. Sıvazladıkları şu, 'evet siz eroini, esrarı iyi yakalıyorsunuz, uyuşturucuyu iyi yakalıyorsunuz.' diyor, bizi sanki bir geçiş ülkesi olarak nitelendirip aslında bizim bir hedef ülke olduğumuz konusunu hiçbir zaman kendi değerlendirmelerinde gündeme getirmiyorlar. Batı'nın bu yaklaşımını ve çifte standardını şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.



Soylu, katılımcılarla şöyle devam etti:



"Terör ne ise bizim için uyuşturucu odur. Bizim inancımızda, değerlerimizde. Tüm yetkililerimize açıkça söylüyorum, terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsak uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Çocuklarımıza, okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bunu tüketeceğiz bu ülkede. Herkesin bu konuda, ailelerin, annelerin babaların talepleri, feryatları var. Çocuklarını okullara gönderiyorlar ve bize emanet ediyorlar. Devlet dediği kuruma emanet ediyorlar. Biz sırtımızı dönemeyiz. Dağa götürülen çocuk teröristlerden ne kadar endişe, ızdırap ve azap duyuyorsak, çocuklarımıza birtakım torbalar içerisinde uyuşturucu satmaya çalışanlar kim varsa tekrar söylüyorum, acımayacaksınız. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsanız onlara da aynı bu muameleyi yapacaksınız."



"Bu uyuşturucudan istifade eden en önemli unsur PKK terör örgütüdür"



Nesilleri korumak zorunda olduklarını dile getiren Soylu, "Kanun, hukuk bu konuda her şey açık ve nettir ve bu konuda özellikle kaçakçılık ve organize şebekelerine ciddi bir şekilde mücadeleyi ortaya koyacağız. Özellikle bu uyuşturucudan istifade eden en önemli unsur PKK terör örgütüdür. Yani eş zamanlı bir operasyonu eş zamanlı bir organizasyonu yürütmekle mükellefiz." dedi.



Soylu, 2016 yılında özellikle eroin açısından yakalama miktarının yüzde 33 arttığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu önemli ama esrarın kilosu açısından da yüzde 253 artış söz konusu olmuştur. 265 milyondan neredeyse 937 milyona kadar çıkan yani yaklaşık 1 milyara kadar çıkan anlayış ve başarılı operasyon gerçekleştirdik 2016'da. Bu bizim için yeterli değil. Gerek alkol, gerek tütün kaçakçılığı olsun, gerek yasa dışı ekimler olsun, bütün bunlardan dolayı risklerimiz belli. Önümüzdeki yıllarda bu bizim bir hasılamızdır. Yani hasılamız ne, mücadele ediyoruz. Bir taraftan polisimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan gümrükteki arkadaşlarımız, herkes mücadele ediyor. Bu hasılayı 2017 yılı içerisinde çok daha üst noktaya çıkaracağız, yani bunu aklından geçirenler, 'Türkiye bizim için rahat bir ortam değildir' diyecekler. Bir taraftan sınırlarımızı duvarlarla kapatıyoruz, bir taraftan elektronik ve teknolojik bütün tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz, bir taraftan insansız hava uçaklarımızla, 'drone'larla birlikte sınırlarımızı kontrol ediyor ve gerek Ağrı, gerek Iğdır, gerek Artvin bölgesinden Türkiye'ye gelen, gerek Hakkari'de yapacağımız, yaptığımız, güvenlik yollarıyla beraber bütün bunların hepsini bir taraftan teröre yönelik olarak yapıyor ama diğer taraftan da Türkiye'nin baş belası olan her alandaki kaçakçılıkla ilgili ciddi bir adım atmaya çalışıyoruz."



"Özellikle kokainde 2016'da yüzde 146 kilogram yakalamalarında artış yakaladık." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:



"Bunu 2017'de çok daha iyi bir noktaya getireceğiz. Ölçümlerimiz, valilerimizin, emniyet müdürlerimizin, jandarmamızın, gümrüklerimizin performanslarının tamamen bağlı olduğu süreç bu süreçtir. Burada nesnel veriler var ve bu nesnel veriler üzerinden gitmek durumundayız. Kokain 429 kilogramdan bin 56 kilograma çıktı. Ben sabah akşam gelen bütün bilgileri tek tek okurum. Teröristle yapılan mücadelede arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu kararlılık ne kadar beni etkiliyorsa sigara, çay, akaryakıt kaçakçılığı, eroin, esrarın yakalanması bütün bunlarda ortaya konulan başarı da bizi o derece mutlu ediyor. Türkiye'nin maalesef huzur ve sükununu sadece terörle alt üst etmeye çalışmıyorlar. Bu mesele de bizim için önemli meseledir."



