İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki Patlama Terör Saldırısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağlar ilçesinde dün gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu ifade etti. Soylu, teröristlerin yerin altına tünel açıp patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından bunu patlattığını kaydetti.



Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda yaşanan patlamada 3 kişi şehit olmuştu.



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