Içişleri: 412 PKK'dan 131 Kişi Deaş'tan Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, 21 ilde dün gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonlarında 412 kişinin gözaltına alındığını, 6-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen DEAŞ operasyonlarında da 131 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, 6-13 Nisan tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 131 kişinin gözaltına alındığını, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı.



21 İLDE PKK OPERASYONU: 412 GÖZALTI



İçişleri Bakanlığı, dün 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 412 kişinin gözaltına alındığını, yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel döküman ele geçirildiğini açıkladı.



(İHA)



(İHA)