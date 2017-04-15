İçinizi Isıtacak Olay

Hayvansever bir sürücü kışın ortasında aracını durdurdu ve yavaşça hareket eden şeye yakından bakmaya karar verdi. Yakınlaştığında bunun bir yavru kedi olduğunu gördü ve gözlerine inanamadı. En fazla altı aylık yavru bir kedi neredeyse donacak bir şekilde yolun kenarında ve karın içinde yatıyordu. Havanın -18 derece olduğunu göz önünde bulundurunca yavru kedinin soğuktan donmaması bir mucizeydi. Hayvansever sürücü hemen kediyi aracına aldı ve ısıttı ve ardından evine götürdü. Adamın son yaptığını görünce içiniz ısınacak.