Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Anıl Apaydın, abdominal aort anevrizması (karın anadamarı balonlaşması) patlaması durumunda hastaların yüzde 60-80'inin hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiğini açıkladı.



Apaydın, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İçinizdeki Balon" Farkındalık Projesi kapsamında, vatandaşlara abdominal aort anevrizması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.



Hastalığa daha çok 65 yaş üstü erkeklerde rastlandığını belirten Apaydın, "Sigara kullanıyorsanız, ailenizde bu hastalığa sahip bireyler bulunuyorsa kalbinizi ve kan damarlarınızı ilgilendiren bir hastalığınız mevcutsa abdominal aort anevrizması açısından risk altında olabilirsiniz." dedi.



Aortun kalpten aldığı kanı tüm vücuda dağıtan en büyük atardamar olduğunu hatırlatan Apaydın, hastalığın aort damar duvarında genişleme ve balonlaşma meydana gelmesi ile oluştuğunu anlattı.



Balonlaşmada patlama veya yırtık meydana geldiğinde hayati tehlikenin ortaya çıktığına dikkati çeken Apaydın, patlamış bir aort damarının oldukça fazla miktarda iç kanamaya sebep olduğunu ifade etti.



Hastalığına 65 yaş üstü erkeklerin 65'te 1'inde rastlandığını vurgulayan Apaydın, abdominal aort anevrizmasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"Abdominal aort anevrizması sinsi büyüyor ve patladığı zaman çok yüksek ölüm oranı oluşturuyor. Hastalığı yaşayan insanların yüzde 75'inde hiç belirti vermeden büyüyor, yırtılma yaşanıyor. Yüzde 60-80'i bu durumda hastaneye ulaşamadan kaybediliyor. Gelenlerde de yüzde 40'lık ölüm riski var. Bu durumda gelen hastada taburcu olma oranı yüzde 10 ile 25. Hastalık balon yırtılmadan saptanırsa kapalı ya da açık yöntemle ameliyat edildiği taktirde tedavi edilme oranı yüzde 95. "



Hastalığı saptama oranının oldukça kolay olduğunu söyleyen Apaydın, 65 yaş üstü erkeklerin yılda bir kere kalp damar cerrahi birimlerine başvurarak ultrason yöntemiyle önlem alabileceğini aktardı.



Apaydın, Türkiye'de yaklaşık her yıl 3 bin 600 kişinin yırtılacak seviyede büyük abdominal aort anevrizmasına sahip olduğunu tahmin ettiklerini de dile getirdi.



Hasta yaşadıklarını anlattı



Toplantıya katılan Cavit Çancı (67) adlı vatandaş da evde yalnızken karın ve bel ağrısı yaşadığını, taksiyle hastaneye gittiğini ve acil olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyata alındığını ifade etti.



Hastaneye gittiğinde mide ve böbreklerine kan dolduğunu öğrendiğini de anlatan Çancı, "Hastaneye gittiğimde hiçbir şey hatırlamıyorum. Patlamış ve böbreklerim kan dolunca ağrıdan kendimi kaybetmişim. Doktorları yarım saat geç kalmış olsam ölebileceğimi söyledi. Yüzde 25 kurtulma şansını herkes yakalayamaz. Yaşamam bir mucize. Buraya gelip ben de yaşamak istediklerimi anlattım. Çünkü başkasının başına aynı şeylerin gelmesini istemem. Bizim şansımız varmış ki kurtulduk." dedi.



Şimdi ikinci hayatını yaşadığını söyleyen Çancı, artık sağlığına dikkat edeceğini ve mutlu olmaya çalışacağını da sözlerine ekledi.