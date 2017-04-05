İçinden Messi Çıkan Kalecinin Hazin Sonu

Northeast - Mumbai maçında kaleci bir anda kendini Leo Messi sanınca hazin bir son gerçekleşti.

Northeast - Mumbai maçında kaleci bir anda kendini Leo Messi sanınca hazin bir son gerçekleşti.

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