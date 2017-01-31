İçinde Yaşadığım Dünya" 6 Şubat'ta Açılacak

Tanzer Arığ'ın "İçinde Yaşadığım Dünya" isimli heykel sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisinde 6 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.



1975'te Ankara'da doğan Arığ, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden mezun oldu.



Çok sayıda kişisel ve karma sergiye katılarak ödüller alan sanatçı, 2013'te Bolu Köroğlu Ulusal Anıt Heykel Proje Yarışmasında Birincilik Ödülü kazandı.



Sanatçının, ana omurgasını "ev" üzerine kurduğu sergisi, pazar- pazartesi ve resmi tatil günleri hariç, 24 Şubat'a kadar görülebilecek.