İçimizdeki Kahramanlar' Ağrı'da 15 Temmuz'u Anlattı

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor' programı düzenlendi.



Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Ağrı Valisi Musa Işın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, kamu kurum müdürleri ve 15 Temmuz gazileri Adliye Gül İsmailoğlu, Recep Erkovan, Aykut Dumankaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Musa Işın, yeryüzünde sömürgeleşmemiş tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Işın'ın konuşmasından sonra darbe girişimini anlatan videolar izlendi.



15 Temmuz gazisi 14 yaşındaki Adliye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz'un ihanet barındıran, başının karanlık başlayıp, sonu aydınlık biten bir gece olduğunu belirtti. İsmailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Allah'ın da izniyle bir milletin birlik beraberlik içinde yeniden dirilişinin gecesiydi. Biz de öğrenir öğrenmez ailemle birlikte dışarı çıkmak istedik. ve Sayın Cumhurbaşkanımızda halkı meydanlara davet ettiğinde abdestlerimizi aldık, birbirimizle helalleşip dışarı çıktık. Dışarı çıkarken kendi askerimizle karşı karşıya olacağımızı bekliyorduk. Ama yine de her şeye hazırlıklı bir şekilde çıktık. Hatta anneme sormuştum, orada bize bir şey olursa 'biz ölürsek eğer şehit olur muyuz?','Annem de dedi ki, biz oraya vatanımızı savunmaya gidiyoruz. Allah'ın izniyle eğer ölürsek şehit, kalırsak gazi' oluruz dedi. Biz bu bilinçle dışarıya çıktık. O gece onlarla karşı karşıya kalmayı çok istedim. Ama olmadı, kelimelerimi mahkemede yüzlerine söylemek için sakladım. Onlara diyeceğim ki, sizler 14 yaşındaki bir kız çocuğuyla baş edemediniz. Bu ülkeyi nasıl ele geçirecektiniz" dedi.



15 Temmuz gazisi Recep Erkovan ise o gecenin anlatılamayacağını ifade etti. O gecenin Allah'ın bir lütfu olduğunu vurgulayan Erkovan, "Mermi bizim, silah bizim, ama kurşunu yiyen yine bizler olduk. Bunun hesabının sorulması lazım. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza da Başbakanımıza da ifade ettik. Kesinlikle bunların idam edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'un sabah başladığını kaydeden gazi Aykut Dumankaya, "Periscope'den Cumhurbaşkanımızı gördüm ve halkı sokağa davet ediyor. Cumhurbaşkanını Periscope'den bulamazsınız, bu olağan bir şey değil. Çocukların elinden kumandayı aldım ve haberleri açtım. Baktım köprü ve havaalanı tutulmuş. Darbe diyorlar, ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ne diyor bunlar acaba, kafam yerine oturmuyor. Seyrediyorum, anlamaya çalışıyorum, yok. Eşime dedim sen otur ben geliyorum. Dışarı çıkıp arkadaşlara havaalanına gidelim dedik. Arkadaşlarım bana dediler -Taksim'e gidelim orada toplanalım, orada bayrak sallayalım- dediler. Ben de 'ne yapacağız orada' dedim. 17-25 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızı havaalanında biz karşılamıştık" şeklinde konuştu.



Program esnasında salonda bulunan bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi. - AĞRI