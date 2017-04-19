İçimizdeki Kahramanlar" 15 Temmuz Gecesini Anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Mardin'de "İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyor" programı düzenlendi.



Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla gazilere destek verdi.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit düşen Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, yaptığı konuşmada, o gece eşi ve çocuğuyla hainlere karşı direndiğini ve eşini şehit verdiğini söyledi.



15 Temmuz'da şehit ve gazilerin bu topraklara sahip çıktığı gibi topraklara sahip çıkılması gerektiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:



"Bizim 'evet-hayır' diye kutuplaşmaya ihtiyacımız yok. Bizim bütün farklılıklarımıza rağmen birbirimize tahammül etmeye çaba göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz aynı geminin içerisindeyiz. Bu ülke hepimizin, Türk, Kürt, Çerkezi'yle hepimizin. Biz Osmanlı'da böyle yaşadık. Biz Cumhuriyet kurulurken, İstiklal Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda da böyleydik. Onlar bu toprakları yırtık çarıkları ile kimseye teslim etmediler. Bizler de 15 Temmuz'da böyle yaptık."



Gazilerden Kerim Eren de 15 Temmuz programlarının çok fazla yapılması gerektiğini söyledi.



Umreden döndüğü için 15 Temmuz gecesi evinde misafirlerin olduğunu belirten Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine misafirleriyle birlikte dışarı çıkarak, tanklara karşı direndiklerini aktardı.



Eren, "Bir takım darbeleri biz yaşadık. Darbelerin meşru olanların hiçbir tanesi yoktur. Geçmişte darbeleri yapanlar masum değiller asla. Onlar da hainlerdir. Darbeleri başarmışlardır ve ülkeyi alt üst etmişlerdir. İnsanlar bugün bu toprakların sahibi olduğunu deklare etmeliler. Evet ben Aleviyim, Sünniyim ancak bu toprakların sahibiyim. Tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet demeliyiz. O gece, herkes sokağa çıkmıştı."



Konuşmaların ardından, programa katılan gazilere plaket ve çiçek takdim edildi.