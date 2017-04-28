'İçerde'nin Yeni Bölümünde Sarp, Melek'in Tüm Gerçekleri Anlattığı Videoyu Buluyor

Show TV ekranlarının sevilen dizisinde 'İçerde'nin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölümde Melek ölünce herkes şoke olmuştu. Sarp ile Mert'in kardeş olduğunu söyleyemeden giden Melek, "olur da başıma bir iş gelirse gerçekleri anlatamam diye bu videoyu çekiyorum" diyor. Sarp videoyu bulup Mert'in kardeşi olduğunu öğreniyor.

SARP, MELEK'İN HAZIRLADIĞI VİDEOYU BULUYOR

Melek, hazırladığı videoda Sarp'a, Mert senin kardeşin diyor. Videoyu bulan Sarp tam izlerken Mert de o anları görüyor ve donup kalıyor.

'İÇERDE'NİN YENİ BÖLÜMÜ 1 MAYIS'TA

'İçerde'nin yeni bölümü 1 Mayıs Pazartesi günü Show TV ekranlarında yer alacak.