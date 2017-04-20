'İçerde'nin Yeni Bölümünde Melek Ölüyor

Show TV'nin heyecanlı dizisi 'İçerde'nin yeni bölümünden 2 fragman birden yayınlandı. 2 fragmanda adeta nefesleri kesti. Yeni bölümde Sarp, annesine gidip Melek'in öldüğünü söylüyor. Diğer bir önemli gelişme ise Mert'in, Celal Baba'ya çalıştığını Yusuf Müdür dahil tüm emniyet öğreniyor.

MELEK ÖLÜYOR

Geçen haftaki bölümde Mert ile Sarp'ın kardeş olduğunu tam söyleyecekken vurulan Melek'in yeni bölümde ölüm haberi geliyor. Sarp, annesine gidip "Anne melek öldü" diyerek hüngür hüngür ağlıyor..

MERT'İN CELAL BABA'YA ÇALIŞTIĞINI HERKES ÖĞRENİYOR

Mert'in, Celal Baba'ya çalıştığını artık herkes öğreniyor. Yeni bölümde Yusuf Müdür, Mert'in kolundan tutup herkesin ortasında "Celal'e çalışan buymuş" diyor ve polislikten atılıyor.