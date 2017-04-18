'İçerde'nin Yeni Bölümüde Mert'in Celal Baba'ya Çalıştığını Annesi Öğreniyor

Pazartesi günlerinin reyting rekorları kıran dizisi 'İçerde'nin dünkü bölümünde izleyici adeta nefesini tutarak izledi. Celal Baba, kızı Melek'in, Sarp ile Mert'in kardeş olduğunu öğrendiğini duyunca kızını vurdurdu. Yeni bölümde de Mert'in, Celal Baba'ya çalıştığı tamamen anlaşılıyor ve tam annesine kavuşmayı bekleyen Mert'i annesi kovuyor.

CELAL BABA GÖZÜNÜ KIRPMADAN KIZINI VURDURDU

Dünkü bölümde, Melek, Sarp'ın aradığı kardeşi Umut'un, Mert olduğunu söyleyecekken Celal Baba'nın adamları tarafından vuruldu.

FÜSUN, MERT'İN CELAL'E ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENİYOR

'İçerde'nin yeni bölümünde Mert'in Celal'e çalıştığını öğrenen Füsun "Seni oğlum gibi sevmişitim, sen iyi bir çocuksun sanmıştım. Meğerse Celal'in adamıymışsın" diyerek Mert'i kovuyor. Mert adeta kahroluyor.

'İÇERDE'NİN YENİ BÖLÜMÜ 24 NİSAN'DA

'İçerde'nin yeni bölümü 24 Nisan Pazartesi günü izleyici ile buluşacak.