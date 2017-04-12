'İçerde'nin Çekimleri Sırasında Silah Seslerini Duyan Halk Paniğe Kapıldı

"İçerde" dizisinin Maçka Parkı'ndaki çekimlerinde olay çıktı. Senaryo gereği patlayan kurusıkı tabancalar yüzünden paniğe kapılan vatandaşlar polis çağırdı.

SİLAH SESLERİNİ DUYAN HALK KENDİNİ YERE ATTI

"İçerde" dizisinin yeni bölüm çekimleri önceki gün Maçka Parkı'nda yapıldı. Ancak silahlı çatışma sahnesi, çocuklarıyla parka gelen vatandaşlara panik yaşattı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silahlar patlamaya başlayınca kendilerini yere attı.



DİZİ ÇEKİMİ OLDUĞU ANLAŞILINCA DA HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Olay anlaşıldıktan sonra bir grup, ekibin yanına giderek "Parkta silah mı patlatılır? Sizi içeri attıralım da görün" diye tepki gösterdi ve parka polis çağırıldı. Duruma müdahale eden polisler ekibin çekim izni olduğunu söylese de çekimler güçlükle tamamlandı.