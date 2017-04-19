'İçerde'nin Alayanak'ı 9 Bölüm Sonra Diziden Ayrılabilir

Show TV'nin sevilen dizisi 'İçerde' dizisinde Alyanak karakterine can veren Yıldıray Şahinler gerek oyunculuğuyla, gerek ses tonuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Şahinler, "Projeye başlamadan önce 39 bölüm diye anlaşmıştık. Proje uzar mı bilmem" diyerek 9 bölüm sonra diziden ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

HAYRANLARI 9 BÖLÜM SONRA ÇOK ÜZÜLEBİLİR

Haftaya 30. bölümü yayınlanancak olan 'İçerde' dizisinde 39 bölüm anlaşma yaptıklarını söyleyen Yıldıray Şahinler, " Çok iyi giden bir iş. Uzayıp, uzamayacağını bilmiyorum. Senaryoda sıkışıklık yaşanmıyor. Çok yaratıcı bir iş" şeklinde konuştu.