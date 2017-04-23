İçerde'nin 31. Bölümünde Yer Yerinden Oynayacak

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosu ve sarsıcı hikayesiyle Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 31. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı.

"ÜZGÜNÜM CELAL BABA"

Sarp'ın kucağında kanlar içindeki Melek'le hastaneye girdiği sahnede sinir krizi geçiren Mert'in, Celal'i arayıp "üzgünüm Celal Baba, kurtaramadım" dediği ve Sarp'ın onu duyduğu tanıtım büyük merak uyandırdı.

MERT'İN MAFYAYA ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKAR

Melek'in ölümüyle Sarp, hem Melek'i hem de Umut'u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek'in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut'u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir. Mert'in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar.

CELAL BABA YIKILIYOR

Yusuf Müdür, Organize'de arkadaşlarının önünde Mert'i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek'in ölümüyle yıkılır. Kudret'i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.