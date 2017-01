İçerde" Mahsur Kaldı

İçerde dizi ekibi, İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Belgrad Ormanları'nda mahsur kaldı. Aralarında oyuncu Nebil Sayın'ın da bulunduğu 8 kişiye kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Çekim ekibinin bir kısmına ulaşılmaya çalışılıyor.



İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle İçerde dizinde "Coşkun" karakterini canlandıran oyuncu Nebil Sayın'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi çekim ekibi Belgrad Ormanı'nda mahsur kaldı. Oyuncu Sayın'ın da aralarında bulunduğu bir grup, kurtarma ekipleri tarafından kurtarılırken çekim ekibinin bir kısmı ise kendilerine ulaşılmasını bekliyor. Ekipler ise mahsur kalan çalışanlar için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Ekibin mahsur kaldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken oyuncu Nebil Sayın mahsur kaldığı dakikalarda bir sosyal paylaşım sitesinden "Arkadaşlar şu an Akut, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık oraları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz hepiniz çok sağ olun haber vereceğim" diye yazmıştı.



Dizide Coşkun karakterini canlandıran Sayın, kurtarıldıktan sonra ise aynı sosyal paylaşım sitesinden, "Şu an Bahçeköy'de bir restorandayız arkadaşlar" yazarak kendilerine ulaşıldığını hayranlarına duyurdu.



"8 tanesini gittim yukarı dağdan aldım"



Mahsur kalan dizi ekibinin durumu hakkında bilgi veren servis şoförü Yunus Kör, "Bekliyoruz arkadaşlar tek tek geliyor. Yolda dozer kaldı onu bekliyoruz. İçerde dizi ekibi mahsur kaldı. Şu anda iyiler biraz önce görüştük, durumları iyi herhangi bir sıkıntı yok. 8 tanesini gittim yukarı dağdan aldım. Herhalde burada 25-30 kişi daha var. 12 saattir, dün geceden beri oradalar. Şu anda herhangi bir tehlike yok" diye konuştu. - İSTANBUL