'İçerde' Dizisi Haziran Ayında Final Yapıyor

Show TV'nin her hafta pazartesi gününe damga vuran dizisi İçerde'nin 32. bölüm ön gösterimi yayınlandı. İçerde yeni bölümde Yusuf Müdür'ün emniyetten kovduğu Mert, Alyanak'ı takip ederken Eylem'le karşılaşınca duygu dolu anlar yaşanıyor.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Her hafta reytingleri altüst eden dizinin haziran ayında final yapacağı belirtildi. Bu haberin ardından dizinin müdavimleri neye uğradığını şaşırdı.

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melek'in ölümüyle Sarp, hem Melek'i hem de Umut'u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek'in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut'u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir.

Mert'in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar.

CELAL, MELEK'İN ÖLOÜMÜYLE YIKILDI

Yusuf Müdür, Organize'de arkadaşlarının önünde Mert'i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek'in ölümüyle yıkılır. Kudret'i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.