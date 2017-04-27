İçerde'de Skandal Hata! Melek'i Morg Yerine Odada Beklettiler

'İçerde' dizisinin son bölümünde ölen 'Melek' karakterinin, morga taşınmak yerine hastane odasında saatlerce üstü kapalı bir şekilde yatması tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, "Morgunuz Yok muydu?" şeklinde bir soru yöneltti.

İşte Mesut Yar'ın o yazısı;

"İçerde (Show TV) dizisinde Melek öldürüldü. Böylece diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda bir sürü soru işareti olan Bensu Soral izleyene 'hoşçakalın' dedi.

İÇERİ GİREN ALNINDAN ÖPTÜ

O değil de 'Melek'in ölümünden sonra Hastane odasında saatlerce üstü kapalı bir şekilde yatması ve o saatler içinde gelenin geçenin içeri girip alnından öpmesi prosedürlere uygun bir şey miydi acaba?



"ÇEKİMLERİN YAPILDIĞI HASTANE..."

Malum tıp diliyle 'EX olan' hastalar vakit kaybetmeden hastane morguna taşınırlar. Ama belli ki çekimlerin yapıldığı hastanenin öyle bir servisi bulunmuyormuş.

Bir ara 'Melek'in can verdiği yatağa gömüleceğini düşündüm. Açıkçası tuhaf geldi."



