İçerde 32. Bölüm Fragman
Polis Akademisi'nde okuyan Sarp ve Mert kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar.
Polis Akademisi'nde okuyan Sarp ve Mert kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert'dir.
Yapım: Ay Yapım Yönetmen: Uluç Bayraktar Senaryo: Ertan Kurtalan, Toprak Karaoğlu
Oyuncu Kadrosu: Sarp: Çağatay Ulusoy Mert: Aras Bulut İynemli Celal: Çetin Tekindor Yusuf: Mustafa Uğurlu