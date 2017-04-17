İçerde 31. Bölüm Sneak Peek Dd
İçerde 30. Bölüm Özet: Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir.
İçerde 30. Bölüm Özet:
Melek, Coşkun'dan Sarp ve Mert'in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp'la paylaşmak olacaktır. Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Celal'in kurtulması Kudret'i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan'ı Mert ve Sarp'ı öldürmesi için görevlendirir. Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.
Yapım: Ay Yapım Yönetmen: Uluç Bayraktar Senaryo: Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu, Volkan Sümbül
Oyuncu Kadrosu: Sarp: Çağatay Ulusoy Mert: Aras Bulut İynemli Celal: Çetin Tekindor Yusuf: Mustafa Uğurlu Melek: Bensu Soral Eylem: Damla Colbay Füsun: Nihal Koldaş Davut: Rıza Kocaoğlu Alyanak: Yıldıray Şahinler Yeşim: Gözde Kansu