İçerde 31. Bölüm 2. Fragman

Polis Akademisi'nde okuyan Sarp ve Mert kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar.

İçerde 31. Bölüm 2. Fragman

Polis Akademisi'nde okuyan Sarp ve Mert kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert'dir.

Yapım: Ay Yapım Yönetmen: Uluç Bayraktar Senaryo: Ertan Kurtalan, Toprak Karaoğlu

Oyuncu Kadrosu: Sarp: Çağatay Ulusoy Mert: Aras Bulut İynemli Celal: Çetin Tekindor Yusuf: Mustafa Uğurlu

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