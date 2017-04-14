İçerde 30. Bölüm Fragmanında Büyük Sır Ortaya Çıkıyor
Reyting rekorları kıran İçerde'nin son yayınlanan fragmanında büyük sır ortaya çıkıyor.
Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin son yayınlanan fragmanında heyecan tavan yapıyor.
COŞKUN, BÜYÜK SIRRI MELEK'E AÇIKLADI
Dizinin önceki hafta yayınlanan bölümünde Celal Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Coşkun uzun zamandır sakladığı büyük sırrı Melek'e açıklıyordu.
CELAL BABA'YA SÖYLÜYOR
Dizinin yeni bölümünde Melek, Sarp ve Mert'in kardeş olduğunu bildiğini Celal Baba'ya açıklıyor.
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