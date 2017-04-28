İçdaş Çanakkale'ye "Tohum Bankası" Kuracak

Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren ağır sanayi kuruluşlarından Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ (İÇDAŞ), Türkiye'nin üçüncü tohum bankasını Çanakkale'de kurma kararı aldı.



İÇDAŞ Tarım İs¸letmeleri Müdürü Turgut Odabas¸ı, yazılı açıklamasında, inceleme yaptıkları dünyanın en önemli 10 tohum bankası arasından Londra ve Amsterdam'dakileri örnek aldıklarını belirtti.



Yüksek teknoloji donanımlı bir tohum bankası kurmak için çalışmalara başladıklarını bildiren Odabaşı, "Anadolu cogˆrafyası dünyanın en zengin gen varlıgˆına sahip. Bu zenginligˆimize sahip çıkmayı ve onu korumayı milli bir görev biliyoruz. Anadolu tohumlarını güvence altına alarak gelis¸tirme ve milli tarımımızı yabancı ülkelere bagˆımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kulandı.



Odabaşı, dünyadaki bitkilerin dörtte birinin gelecek 50 yıl içinde yok olma tehlikesiyle kars¸ı kars¸ıya oldugˆu işaret etti.



Tohum bankalarının öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayan Odabaşı, şunları kaydetti:



"I·ÇDAS¸ olarak binlerce dönüm tarımsal arazimizi tohum bankasıyla taçlandırmak, tohumlarımızı güvence altına alarak milli tarımımızı yabancı ülkelere bagˆımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Anadolu cogˆrafyası dünyanın en zengin gen varlıgˆına sahip. Bu zenginligˆimize sahip çıkmayı ve onu korumayı milli bir görev biliyoruz. Tohum bankası Akdeniz havzasında olası kuraklıgˆa kars¸ı Nuh'un gemisi, yani gelecegˆimizin sigorta poliçesi olacaktır. Sebze, meyve, hububat, sera bitkileri ve digˆer bitki varlıgˆında kendi tohumlarımızın patentine sahip olmamızın stratejik açıdan Türkiye için hayati önem tas¸ıdıgˆına inanıyoruz. S¸irket olarak bu bakıs¸ açısıyla ilgili kurumlarla görüs¸ ve çalıs¸ma bas¸latmıs¸ bulunuyoruz."



"Milyonlarca dolarlık yatırımı Çanakkale'ye kazandıracagˆız"



Odabaşı, dünyanın en önemli 10 tohum bankasını incelediklerini belirterek, "Londra ve Amsterdam örnekleri üzerinde çalıs¸ıyoruz. Tohum korumak sanıldıgˆından çok daha ciddi bir is¸tir. Sandıgˆa tohum konarak çeyiz gibi saklanamıyor. Projelendirecegˆimiz banka iç ortamı minimum nem seviyesinde tutulan, tohumuna göre sıfırın altında 20, sıfırın altında 5 ve 5 derecelik farklı atmosferik koruma kos¸ullarında ciddi enerji sarfıyla tohumların en sagˆlıklı ve uzun ömürlü s¸ekilde saklanmasını sagˆlayacaktır. Milyonlarca dolarlık bu yatırımı en yetkin donanımıyla en kısa zamanda Çanakkale'ye kazandıracagˆız." değerlendirmesinde bulundu.