İcatlarıyla Kötü Anılarını Patlatıyorlar

Çocukluklarını Kabil yakınlarındaki bir kasabada mayınlar arasında geçiren iki Afgan kardeş Mahmud ve Massud Hassani, icat ettikleri mayın temizleme teknolojisiyle dünyanın farklı yerlerinde her yıl onlarca sivilin ölümüne sebep olan mayınları temizlemeyi amaçlıyor.

RÜZGAR GÜCÜNÜN ETKİSİYLE HAREKET EDİYOR

İki kardeş, mülteci olarak gittikleri ve halen ikamet ettikleri Hollanda'da, beraberindeki ekiple 2012 yılında çocukluk anıları olan mayınları temizlemek amacıyla "mayın patlaması" anlamına gelen ortalama bir insan boyunda ve ağırlığındaki "Mine Kafon" isimli aracı üretti. Mine Kafon, rüzgar gücünün etkisiyle hareket edip düz arazilerde üzerinden geçerken ağırlığıyla tetiklediği mayınları patlatarak etkisiz hale getiriyor. Ekip, bunun ardından drone teknolojisini kullanarak, "Mine Kafon Drone"u da ortaya çıkardı. Bugün hala 60 ülkede yaklaşık 100 milyon mayın var.