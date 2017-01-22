İç Turizmde Yarıyıl Tatili Hareketliliği

AYŞE YILDIZ - Turizm sektörü temsilcileri, yarıyıl tatilinde iç turizmin canlanmasını ve otellerin "nefes almasını" umut ediyor.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye'nin Uludağ, Erzurum gibi kış turizminin olduğu yerlerde doluluk oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.



Kış turizmi bölgelerindeki doluluk oranlarının çok normal olduğuna, çünkü turizmin sadece deniz kum güneşten ibaret olmadığına dikkati çeken Duran, tatilcilerin diğer alternatif turizme de yöneldiğini belirtti. Duran, yerli halkın alternatif turizme yönelmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bunun için de çok mutluyuz. Özellikle insanlarımızın, yerli halkımızın kar, kış turizmine yönelmiş olması önemli." diye konuştu.



Antalya ve Ege'nin güneşli olduğunu ve şubat ayının iyi geçeceğini anlatan Duran, şunları kaydetti:



"Sömestir tatili aslında çocuklara yönelik bir tatil. Çocuklara, okul arasında bir ara verme, tekrar motive olma ve derslere devam etmek için yapılan bir şey. Artık okullar bile kendi içlerinde değişik programlar yapıyor. Özellikle güneşli, aktivite yapabilecekleri bölgelerde okul çapında gruplar organize ediyorlar. Son sınıfta sınav döneminde olanların hem eğitim programına devam edebilmek hem de birlikteliği devam ettirebilecek, takım oyunları şeklinde olsun birçok organizasyonlar konusunda bizlere talepler geliyor. Çok ciddi bir şekilde özellikle bu dönemde fiyatlar da çok uygun."



"Çok özel paketler hazırlandı"



Duran, erken rezervasyon indirimlerinden otellerin vermiş olduğu paketlere kadar makul fiyatlar sunulduğunu vurgulayarak, sömestir döneminde Antalya'da açık olan otellerin doluluk oranlarının yüzde 70 seviyelerine kadar çıkacağını bildirdi.



Duran, "Bir geçiş dönemi içerisinde bir akış sağlanmış olacak ve oteller ara da olsa bir nefes almış olacak." dedi.



Otellerin sömestir tatili için kampanyalar düzenlediğini belirten Duran, eğlence programlarından verilen fiyatlara kadar cazip kampanyalar sunulduğunu ifade etti.



Duran, 7 günlük-5 günlük konaklama paketlerinin düzenlendiğini ifade ederek, "Çok özel paketler hazırlandı. Bu dönem içerisinde çok ciddi eğlence, akşamları şov programlarından tutun eğlencesine, dansına, müziğine kadar çok aktiviteler hazırlandı. Bunların hepsi, fiyatların da cazip olması dolayısıyla çekici kampanyalar. İnsanlar Antalya'ya, Ege'ye mutlaka gelecekler. Kayağı çok sevenler zaten gitti kayak merkezlerini doldurdu." diye konuştu.



"15 tatil hareketliliği var"



Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da her sene 15 tatil döneminde otellerde hareketlilik yaşandığını söyledi.



Tatilin, Antalya'daki otellere hareketlilik getireceğini vurgulayan Yağcı, "Rezervasyonlar geliyor, 15 tatil hareketliliği var. İç pazar bizim için önemli. Tatil, bu dönemde düşük sezon dediğimiz turizm sezonunda bir hareketlilik getirecektir." dedi.



Yağcı, doluluk oranlarıyla ilgili, "Oteline ve bölgesine göre değişen doluluklar olacaktır ama tatilin pozitif anlamda doluluklara yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.