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İç Çamaşırında Uyuşturucu Saklayan Zanlı Gözaltına Alındı

İç Çamaşırında Uyuşturucu Saklayan Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan erkek şüpheli gözaltına alındı.

İç Çamaşırında Uyuşturucu Saklayan Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'da, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan erkek şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ş'nin (28) kullandığı otomobili Samsun-Ankara karayolunda durdurdu.

U.Ş'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 23 gram kokain bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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