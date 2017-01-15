İç Çamaşırı Firmasının 14 Şubat Videosu İzlenme Rekoru Kırdı

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünya çapında bir kutlama olduğundan çok daha büyük ses getiriyor.

BİRÇOK FİRMA REKLAM YAPIYOR

Pek çok yerde çiftler için bu güne özel organizasyonlar yapılırken, firmalar da hediyelik eşya satışının patladığı böylesine özel bir günde öne çıkabilmek adına reklamlar yapıyor.

VİDEO İLE TATIM

Bir iç çamaşırı firması da 14 Şubat için satışa çıkardığı özel koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıttı. Video sosyal medyada adeta izlenme rekorları kırdı.14 Şubat'a iki haftadan fazla bir zaman olmasına rağmen videosunu yayınlayan firma şimdiden müşteri potansiyelini arttırdı.