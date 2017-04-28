İç Borçlanma Stratejisi (2)

Hazinenin, mayısta 5,2 milyar, haziranda 12 milyar, temmuzda ise 12,3 milyar lira iç borçlanmaya gideceği bildirildi.



Hazine Müsteşarlığının Mayıs-Temmuz 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, mayısta 4,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 5,2 milyar liralık iç borçlanma, haziranda 10,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 12 milyar liralık iç borçlanma, temmuzda ise 11,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 12,3 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.



Mayıstaki iç borçlanmanın 3,7 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kamuya satışlardan, hazirandaki iç borçlanmanın 7,2 milyar lirası piyasadan, 3,8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1 milyar lirası da kira sertifikasından, temmuzdaki iç borçlanmanın ise 9,6 milyar lirası piyasadan ve 2,7 milyar lirası kamuya satışlardan oluşacak.



Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 15 ihale ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek.



Mayısta 6,2 milyar, haziranda 12,2 milyar, temmuzda ise 21,2 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 39,6 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 13,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.



Öte yandan, mayısta 1 milyar, haziranda 200 milyon, temmuzda ise 8,9 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.



(Bitti)