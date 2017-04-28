İç Borçlanma Stratejisi (1)

Hazine, Mayıs-Temmuz 2017 döneminde 26,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 29,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Hazine Müsteşarlığı, Mayıs-Temmuz 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.



Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 26,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 29,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.



(Sürecek)