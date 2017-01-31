İç Borçlanma Stratejisi (1)

Hazine, Şubat-Nisan 2017 döneminde 25,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 26,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Hazine Müsteşarlığı, Şubat-Nisan 2017 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.



Buna göre, hazine, söz konusu dönemde 25,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 26,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.



Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.



(Sürecek)