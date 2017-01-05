İbsha Dertlere Derman Gönüllere Dost Oldu

İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı (İBSHA) ilçedeki yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine derman gönüllerine dost olmaya devam ediyor.



Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin göreve gelmesiyle birlikte sosyal yardımlaşmaya büyük önem veren İncirliova Belediyesi ilçedeki yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sorunlarını çözüme kavuşturuyor.



İBSHA kapsamında gıda, yakacak, sağlık hizmeti, ilaç, nakdi yardım, kırtasiye, kuaför ve berber desteği, hastane ulaşım hizmeti, iftar sofrası, kıyafet, inşaat malzemesi, tekerlekli ve akülü sandalye tahsisi gibi birçok hizmeti vatandaşlara sunan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale; "İncirliova Belediyesi olarak bugüne kadar 4765 vatandaşımıza ilaç yardımı, 1109 vatandaşa nakdi yardım, 2585 kişiye evde sağlık hizmeti, 2315 kişiye berber ve kuaför hizmeti, Ramazan Ayı'nda her gün 1200 kişiye iftar yemeği, 5617 vatandaşa hastane gidiş gelişi sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, 2718 aileye gıda yardımı, 796 kişiye kıyafet yardımı, 843 aileye yakacak yardımı, 130 aileye inşaat malzemesi desteği, 240 aileye Ramazan Ayında yemek, 95 yürüme engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye, 40 aileye ev eşyası, 4 engelli ihtiyaç sandalyesi, 4 adet engelli yürüme barı, 2 vatandaşımız için görme engelli bilgisayar ve programı desteğinde bulunduk" dedi. - AYDIN