İbrahimoviç Messi'yi Geçebilir! 2 Gol Gerekiyor!

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35 yaşına rağmen Manchester United'da müthiş bir sezon geçiren Zlatan İbrahimoviç, takımının yılbaşı gecesi Middlesbrough ile oynayacağı maçta 2 gol atarsa 2016'ın en çok gol atan futbolcusu olacak. Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi attığı 51 golle zirvede yer alıyor. Zlatan'ın ise 50 golü bulunuyor.

Barcelona'nın 2016'da oynayacağı maçları tamamlamış olması, İbrahimoviç'in şansını devam ettiriyor. Zlatan İbrahimoviç 2016'da PSG ve Manchester United formaları altında 50 gole imza attı.