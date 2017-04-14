İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Forum Mersin'de

Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nin, Olba Fotoğraf Derneği işbirliğiyle bu yıl 5'inci kez düzenlediği İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi devam ediyor.



Alışveriş merkezinin sanat galerisinde 10 Nisan 2017 tarihinde açılan İbrahim Zaman Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, 16 Nisan akşamına kadar gezilebilecek. Geçen yıl 60 farklı ülkeden 380 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşen sergide, dünyanın farklı köşelerinden fotoğraf sanatçılarının eserleri bir araya geldi. - MERSİN