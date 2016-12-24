İbrahim Üzülmez: Beşiktaş'ın Deli İbo'su Olarak Yatarak Kazanmak İstemem

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Gaziantepspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyete rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarından bahseden İbrahim Üzülmez yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı:

"İYİ MÜCADELE ETTİK."

"İyi mücadele bekliyorum, mücadele ettik. Zor maç olacağını biliyorduk. Beşiktaş geçen haftaki yenilgiden sonra kazanmak isteyecekti. O Baskıyı hissettik. Vodafone Arena'da oynamamız gerektiği gibi oynadık. 4-5 net pozisyonumuz var."

"ÖNE GEÇSEYDİK..."

"Belki de öne geçseydik çok avantaj olabilirdi. Neden olabilirdi? Çabuk oyuncularımız var. Etkili ataklara çıkabilirdik. Her şeye rağmen oyuncularımı kutluyorum. Üst üste kaybeden takımdan bahsediyoruz."

"BU TAKIMA SAHİP ÇIKILMALI."

"Bu camianın başına geldiysek ayağa kaldırmak için bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Gaziantepspor kentinin de takımına sahip çıkması lazım."

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Beşiktaş maçının ilk yarısında siyah beyazlı taraftarların "İbo takımı ayağa kaldır." çağrısının ardından futbolcularına "Ayağa kalkın." sözlerine açıklık getirdi.

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş taraftarına mesaj

İbrahim Üzülmez'in açıklamaları şu şekilde:

"YETER YATARAK MAÇ KAZANMAK İSTEMEM"

"Bunlar bizim yapımızda ve karakterimizde. Ben böyle bir şeyi kabullenmem. Kendime de yakıştırmam. Futbolda kazanmak da var, kaybetmek de vardır. Oyuncular zaman zaman fiziksel anlamda sıkıntılar yaşıyor. Oyuncular maçtan önce yaşadığı sakatlıktan ötürü sıkıntılar yaşadıklarını söylediler. Yoksa ben maçtan önce böyle oynayalım demedim. Bizim yapımızda yere yatarak maç kazanmak yok. Vodafone Arena'da bu taraftarın, böylesine çok sevdiğim camianın karşısında ben Beşiktaş'ın Deli ibo'su olarak yere yatarak maç kazanmak istemem. Böyle bir yapıda kesinlikle değilim."