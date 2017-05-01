İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs Mesajı: Bir Zamanlar İşçiydim, Şimdi Patron

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"BİR ZAMANLAR İŞÇİYDİM, ŞİMDİ İSE..."

Instagram hesabından, inşaat işçisi olarak çalıştığı döneme ait bir fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "En güzel kazanç, alın teri ile kazanılan helal kazançtır...!!! Bir zamanların işçisi ve bugünün işvereni olarak dilerim ki; emeğin ve emekçinin kıymeti hep bilinsin... 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İşte Tatlıses'in o paylaşımı;

