İbrahim Tatlıses Sandık Başında

Anayasa değişikliği için gerçekleştirilen halk oylamasında sandığa giden ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, vatandaşlara 'oy kullanın' çağrısı yaptı. Tatlıses, sandık başında çekilen fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Anayasa Değişikliği Referandumu için sandık başına gitti. "İmparator" lakaplı ünlü sanatçı oy zarfını sandığa atarken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.



Vatandaşlara oy kullanma çağrısında bulunan Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şunları yazdı:



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