Tatlıses'ten Cuma Duası: Allah'ım Beni Sen Kaldır

Silahlı saldırıya uğramasının üzerinden 6 yıl geçen İbrahim Tatlıses uzun zamandır müzik piyasasından uzak kaldı. Ünlü türkücü Tatlıses suskunluğunu Instagram hesabı ile bozdu. Cuma mesajında "Allah'ım beni sen kaldır ki kimse yıkamasın!" sözünü paylaşarak kafaları karıştırdı.

"ALLAH'IM SEN BENİ KALDIR Kİ..."

İbrahim Tatlıses Cuma mesajında, "Allah'ım beni sen kaldır ki kimse yıkamasın!" sözünü paylaşmasıyla dikkat çekti.

"DOĞRU KALAN NE VARSA..."

Fotoğrafın altına da "Hayırlı Cumalar. Doğru kalan ne varsa, Allah'ım bize nasip etsin." yorumunu yazdı.

İşte Tatlıses'in paylaşımı:

