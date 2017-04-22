İbrahim Tatlıses Çocukların Bayramını Kutladı

İmparator İbrahim Tatlıses, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın arefesinde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, çocukların bayramını kutladı.

"ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Ellerinde Türk bayrağı taşıyan çocukların fotoğrafını paylaşan Tatlıses paylaşımına şu notu ekledi:

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 23 Nisan'da çocuk olmak Türkiye'nin geleceği olmaktır. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu değerli bayramı kutluyor, bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum.