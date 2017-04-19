İbrahim Tatlıses, Bülent Kayabaş'a 'Yakışıklı' Diyerek Veda Etti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bülent Kayabaş'ın ölümüyle derinden sarsıldı. Kayabaş ile birlikte çektiği 'Sevdalandım' filmini hatırlayıp hüzünlenen Tatlıses, usta oyuncuya "Yakışıklı" diyerek veda etti.

"SEVDALANDIM FİLMİMİZİN YAKIŞIKLI RIZA'SI..."

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses, arkadaşı Bülent Kayabaş'ın ölüm haberinin ardından Instagram'dan fotoğraf paylaştı altına da şu notu düştü:

Oyunculuğuyla insanımızın kalbinde yer eden Bülent Abimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Yeşilçam'ın zor ve bir o kadar emek isteyen kıymetli zamanlarında kendisiyle filmler çektik. "Sevdalandım" filmimizin Yakışıklı Rıza'sı, insanlığı ve abiliği ile her zaman kalbimde kalacak... Mekanın cennet olsun Bülent Kayabaş... Bülent Abime Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum...

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com