İbrahim Öztek: 'Bilal Erdoğan'ı Aramızda Görmek İsteriz'

- İbrahim Öztek: "Bilal Erdoğan'ı aramızda görmek isteriz"



İSTANBUL - Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek, Bilal Erdoğan'ın geleneksel sporlara olan ilgisine dikkat çekerek, "Umarım Sayın Bilal Erdoğan bizden de haberdar olur ve bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz şampiyonaya katılır" dedi.

Tıp profesörü olmasına rağmen her zaman sporun içinde bulunduğunu belirten İbrahim Öztek, "Aynı zamanda da bşr spor adamıyım.15 yıl Türkiye judo, karete, aikido, wushu, kung fu sporlarına başkanlık yaptım. Şu anda da Türkiye Olimpian Derneği Başkanı'yım. Sporculuk yıllarımda önemli başarılara imza attım. Özellikle son zamanlarda Aba Güreşi'ne verdiğimiz destekle oldukça sporun içindeyim" ifadelerini kullandı.

"Aba Güreşi'ni modernize ettik"

Bu yıl Dünya Aba Güreşi Şampiyonası'nın 8.'sini yapacaklarını ifade eden Öztek, "Türkiye'de bugüne kadar aşırtmalı aba güreşi ve kapışmalı aba güreşi olmak üzere iki tür vardı. Aşırtmalı Aba Güreşi merkez olarak Hatay'daydı. Diğeri ise Gaziantep. Bundan 10 yıl önce Aba Güreşi'ni dünyaya tanıtma kararı aldık. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da önderliğindeAba Güreşi'ni tanıtmaya başladık. Bundan 8 yıl önce 4 ülkenin katılımıyla ilk şampiyonamızı gerçekleştirdik. Bizim yapmış olduğumuz Aba Güreşi uluslararası alana ulaşınca şeklen de olsa kılık ve kıyafetiyle modernize oldu. Eskiden mayo ile güreş eden sporculara kıspet benzeri pantolon giydirdik. Yani gelenekselliğini bozmadan adaba ve usüle bir uygunluk getirdik. Bunu gelişmiş bir üniformite içinde dünyaya sunarken yeni bir de isim bulduk. Adını da 'Uluslararası Aba' koyduk. 30 ülkeden gelen 300'e yakın sporcuya hem Hatay'ı hem de o yöreyi tanıtma açısından da çok önemli bir spor dalıdır. Aynı zamanda oluşturduğumuz federasyon, dünya genelinde aktif olarak faaliyet gösterirken 50'ye yakın ülke de bizim aba güreşimizi yapmaktadır" diye konuştu.

"Bilal Erdoğan'ı aramızda görmekten mutluluk duyarız"

Devletin, uluslararası bir hal almış olan Aba Güreşi'ne katkıda bulunmasından mutluluk duyacaklarını vurgulayan Öztek, şunları söyledi:

"Sayın Bilal Erdoğan'ın geleneksel sporlara nasıl ilgi duyduğunu biliyoruz. Eğer Bilal Erdoğan, bizden de haberdar olur ve bu yıl 8.'sini düzenleyeceğimiz şampiyonaya katılırsa çok mutlu oluruz."

"Lisansı bulunan her sporcuyu kabul ederiz"

Müsabakalara katılmak isteyen sporcularda ne tür özellikler arandığına da cevap veren İbrahim Öztek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lisanslı olan her çeşit sporcuyu kabul ediyoruz. İlla ki Aba Güreşi lisansın olacak diye bir şart aramıyoruz. Zaten lisans, sporcunun sağlıklı ve spor yapmaya uygun olduğunun bir göstergesidir. Bu şampiyona öncesi de, Türkiye'den katılacak sporcular için bir seçme yapıyoruz. O seçmeye güreş, judo gibi alanlarla uğraşan sporcularımız katılabilir. Bu şampiyonalarda gönül istiyor ki tüm alanlarda Türk sporcular birinci olsun. Ama artık gelen ülkeler bizi oldukça zorluyor. Geçtiğimiz sene odluğu gibi bu sene de en az 30 ülkenin katılımını bekliyoruz. Bu sayı her geçen yıl daha da artacaktır."

"Hatay bize güzel imkanlar sağlıyor"

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek, Hatay'ı Aba Güreşi'nin merkezi olarak seçmelerindeki nedenleri de şöyle sıraladı:

" Hatay'ı merkez olarak seçmemizin birden fazla nedeni var. Bunlardan ilki de; Kapışmalı Aba Güreşi'nin orada başlamış olması. Biz de bu geleneksel yapıyı bozmak istemedik ve merkez olarak orayı seçtik. İkincisi Hatay'da bize çok güzel imkanlar sağlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eski bir Aba Güreşi sporcusu. O bizden daha çok bu işe hevesli. Bize maddi imkanları sağlayan da kendisidir. Biz bugüne kadar bu yarışmaları stadyum ve çayırlarda yapıyorduk. O yüzden biz de Aba Güreşi'nin yapıldığı yer olan yaklaşık 3 bin kapasiteli 'mersah' yaptık. Bu adımlarla sporumuzu da daha tanınır hale getirmeye çalışıyoruz."

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur"

Gençlerin küçük yaştan itibaren spora yönelmeleri gerektiğini söyleyen Öztek, "Bugün uyuşturucu ve sigara ilkokul ile orta okullara kadar inmiştir. Biz de sporun içinde olan insanlar olarak gençlerimizin mümkün olabildiğince sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durup spora yönelmeleri konusunda elimizden gelenin fazlasında destek vereceğiz. 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünden hareketle en ufaktan yaşran itibaren bütün çocukların sporun içinde bulunmasıı gerektiğine inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.