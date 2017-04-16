İbrahim Kutluay ve Candan Erçetin oyunu kullandı



İSTANBUL - Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ve sanatçı Candan Erçetin oyunu aynı okulda kullandı.

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ve sanatçı Candan Erçetin oyunu kullanmak için Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Sabah Erken saatlerde okula gelen Kutluay ve Erçetin oyunu kullandı. Ardından okuldan çıkan Erçetin gazetecilerin "Bir seçim temennisi alabilir miyiz?" demesi üzerine "Herkesin temennisi aynı değil mi?" dedi. Oylarını kullanan Kutluay ve Erçetin okuldan ayrıldı.