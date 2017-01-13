Ibrahim Keresteci Basın Ödülleri' Sahiplerini Buldu

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (BEM- BİR- SEN) "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.



BEM- BİR- SEN Aydın Şubesi, Türkiye'de yedinci, Aydın'da ise ilk kez verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"nin takdimi için kentte bulunan bir restoranda tören düzenledi.



Memur- Sen Aydın İl Temsilcisi Ali Aygül, basın ödüllerinin kentte görev yapan haber ajansı, gazete, televizyon ve internet gazetesi temsilcilerine verildiğini söyledi. Ödüllerin 2010 yılında geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitiren BEM- BİR- SEN Genel Sekreteri İbrahim Keresteci anısına verildiğini dile getiren Aygül, basının, çoğulcu ve katılımcı demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.



Basın mensuplarının toplumu doğru bilgilendirme adına, gece, gündüz, yaz, kış demeden zor koşullar altında çalıştığını vurgulayan Aygül, Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi karşısında milli bir duruş sergileyerek önemli bir demokrasi sınavından başarıyla geçtiğini dile getirdi.



Konuşmasının ardından sendikanın merhum Genel Sekreteri İbrahim Keresteci'nin hayatının anlatıldığı film gösterildi. Ardından kentte görev yapan haber ajansı, gazete, televizyon ve internet gazetesi temsilcilerine ödülleri, Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri tarafından verildi.



Törende, ödüle değer bulunan AA muhabiri Ferdi Uzun, İhlas Haber Ajansı Aydın Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ile diğer gazeteciler plaket aldı.



Programa AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de katılım gösterdi.