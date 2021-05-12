İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın kaç yaşında? İbrahim Kalın biyografisi!

Türk bürokrat, diplomat ve akademisyen olan İbrahim Kalın 11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmektedir. Peki, İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli? İbrahim Kalın mesleği nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi nedir?

Türk bürokrat, diplomat ve akademisyen olan İbrahim Kalın 11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmektedir. Peki, İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli? İbrahim Kalın mesleği nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın (d. 15 Eylül 1971, İstanbul), Türk bürokrat, diplomat ve akademisyen. 11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü, 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmektedir.

HAYATI

Akademik hayatı;

Erzurum'lu bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşeri bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nın varlık görüşü ve bilgi felsefesi üzerine yazdığı teziyle doktorasını tamamladı (2002). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı" konusu üzerine çalıştı. Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın "İslam'da Varlık Düşüncesi" kitabını ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavî'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye tercüme etti. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Fikir Ödülü"nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

BÜROKRASİ HAYATI

2009 dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "büyükelçi" sıfatı verilerek "cumhurbaşkanlığı sözcüsü" olarak atandı. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlıkgörevini de yürütmektedir.

ÖZEL HAYATI

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra İbrahim Kalın'ın halk müziği başta olmak üzere sanata yakın bir ilgisi vardır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır.

ESERLERİ

Telif eserleri;

• Açık Ufuk

• İslam ve Batı

• Varlık ve İdrak: Molla Sadra'nın Bilgi Tasavvuru

• Akıl ve Erdem: Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi

• Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş

• Enine Boyuna Türkiye

• İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu

• Barbar Modern Medeni

• Perde ve Mana

Çevirileri;

• Bir Mürşidin Mektupları

Şarkıları;

• Hiç Oldum