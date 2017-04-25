İbrahim Kalın: AKPM Kararı, Türkiye Düşmanı Çevrelerin Siyasi Operasyonudur

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alma kararı verdi.

Böylece Türkiye, 54 yıllık AB macerasında, 2004 yılı öncesine geri dönmüş oldu.

"BU MAKSATLI KARARI KINIYORUZ"

Karara Cumhurbaşkanlığından da kısa bir açıklamayla tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın twitter adresinden yaptığı açıklamada "AKPM kararı, Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi operasyonudur. Hakikatle ve hakkaniyetle ilgisi olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz" dedi.