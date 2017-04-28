İbrahim Kalın, 15 Temmuz Şehitleri İçin Türkü Söylediği Klibin Hikayesini Anlattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ünlü türkücü Yavuz Bingöl, 15 Temmuz şehitleri için, sözleri Şah Hatayi'ye (Şah İsmail) ait "Gör Nice Olur / Melullenme Deli Gönül" türküsünü seslendirmişlerdi. İkilinin söylediği türkü, bir klip haline getirilip yayınlanmıştı.

"TÜRKÜ KENARDA DURUYORDU"

Tüm Türkiye'yi duygulandıran klibin ortaya çıkış hikayesini İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı Veyis Ateş'in programında anlattı.

Kalın, Yavuz Bingöl'le sık sık bir araya gelip türkü söylediklerini hatırlatıp; "Türkü kenarda duruyordu. Yavuz abi aradı. Biraz üzerinde çalıştık. Basit bir klip yaptık.Toplumumuzun gönüllerinde bir yerlere dokundu. İhlasla samimiyetle yapılınca böyle şeyler oluyor." sözleriyle, gözleri yaşartan klibin hikayesini anlattı.